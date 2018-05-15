Başbakan Yıldırım'dan iki mevkidaşına İİT zirvesi daveti

Başbakan Binali Yıldırım, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'yı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah ve Cezayir Başbakanı Uyahya ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, iki mevkidaşını Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.
İki liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.
Başbakan Yıldırım, Bangladeş, Fas ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde de davette bulunmuştu.
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