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Başbakan Yıldırım’dan İlham Aliyev’e seçim tebriği

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:37 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiBaşbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Azerbaycan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir” denildi.

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