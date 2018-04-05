Başbakan Yıldırım’dan İstanbul’daki hastanede yangınına ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da hastanede meydana gelen yangına ilişkin, "Şu an itibariyle 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakil edildi. Diğer hastaların naklide yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil" dedi. Başbakan Yıldırım, Moğolistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Ziyaret kapsamında Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile birebir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade eden Yıldırım, ayrıca Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile de bir araya geleceklerini söyledi. Moğolistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derin bağlar, ortak kültür ve geleneklerden güç aldığını ve yıldan yıla arttığını kaydeden Yıldırım, "Bununla birlikte özellikle iki ülke arasındaki coğrafi yakınlık çok fazla olmasına rağmen ilişkilerimizin gittikçe geliştiğini ama gerçekte de olması gereken potansiyeli yansıtmadığını da biliyoruz. Bu ziyaret esnasında ekonomi başta olmak üzere hava ulaştırması ve kültürel münasebetlerde kapsamlı görüşmeler yapacağız, karar alacağız. Ayrıca Moğolistan’da da yurt dışı seyahatlerimizin vazgeçilmez maddesi FETÖ ile mücadele konusunda da muhataplarımızla görüşme fırsatımız olacak. Yine iki ülke arasında bir dizi ikili anlaşmayı da imzalayacağız" diye konuştu. Yıldırım, Moğolistan ziyaretinin ardından Afganistan’a da bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildirerek, burada da bir takım temaslarda bulunacaklarını dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Moğolistan ziyaretinde kendilerine eşlik edeceğini söyleyen Yıldırım, Afganistan ziyaretinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekillerinin kendilerine eşlik edeceğini aktardı.

"Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul’da ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Arkadaşlarımızın Bakanlar Kurulu’nda ne zaman, kimi, nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor. Birçok alanda planladığımız programları icra etmeye devam ediyoruz."

"ABD geldi ayağını sürdü, şimdi de Fransa geliyor"

Fransa’nın Menbiç yönündeki adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Mümbiç, her nedense ’mümbit’ bir yer. Herkes oraya hevesleniyor. ABD geldi ayağını sürdü, şimdi de Fransa geliyor. Bu gelenler ’burası kimin, buranın sahipleri kim?’ diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli. Nüfusun yüzde 90’ından fazlası Arap ve o insanlar oralarda maalesef o insanlar orada köle muamelesi görüyor, itiliyor, kakılıyor. Bir takım dışarıdan gelen ülkeler burada baş köşeye geçmiş durumdalar. Bizim itirazımız da buna. Bırakın da bu adamlar kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine de kendileri karar versin. Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Mümbiç olsun, ister Fırat’ın doğusu , batısı olsun terör tehdidi var olduğu sürece biz o bölgede hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Kimin geldiğinin hiçbir önemi yok" şeklinde konuştu.