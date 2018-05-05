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Başbakan Yıldırım'dan Kayseri'ye oda ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Yıldırım, KTO ve KAYSO'yu ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odasını (KAYSO) ziyaret etti.

Yıldırım, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine ve bazı açılış törenlerine katılmak üzere geldiği Kayseri'de, bir süre önce göreve seçilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Çıkışta, KTO binası önünde harç karan işçilerle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, el arabasıyla harca kum döktü.

Yıldırım, daha sonra KAYSO'ya geçerek, Başkan Mehmet Büyüksimitçi'yi ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri Taner Yıldız ve Cemil Çiçek de eşlik etti.

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Başbakan Kayseri'de KTO KAYSO ziyaret

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