ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi. Başbakanın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye'ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşmesinin olacağı da bildirildi.