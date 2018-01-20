ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye saati ile 16.50 'de telefon ile arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgi verdi.