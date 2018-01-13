Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Niğde İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege'deki adalarla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Yıldırım: "Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

"Ege adaları dolayısıyla dünya kadar soru sordum. Bu adalar bizim mi Yunanistan'ın mı? Benim ağzımdan çıkan her şeye laf yetiştirirler. Bu soruya gelince dut yemiş bülbül gibi, tık yok. Ya arkadaş bu adalar kimin? 4 mil uzakta Keçi Adası var. Bize mi ait? Çipras gitti. Ziyaret etti. Yunan bayrağı var." (AA)