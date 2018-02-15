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Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

Yıldırım, operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Başbakan Yıldırım

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