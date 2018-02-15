Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belarus’taki temaslarını tamamlayıp Almanya’nın başkenti Berlin’e geçen Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlıktan alınan bilgilere göre Yıldırım, idrar yolları problemi nedeniyle operasyon geçiren Kılıçdaroğlu’nu arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.