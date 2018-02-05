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Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 13:30 | Son Güncelleme

Yıldırım, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

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