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Başbakan Yıldırım’dan Konyalı şehidin ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

AK Parti 6.

AK Parti 6. Olağan Kongresi için Konya’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un ailesine taziyede bulundu.
Partisinin kongresi için Konya’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, şehidin babası Ahmet Koç’a ve kardeşine sarılarak taziyelerini iletti.

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