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Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 22:28 | Son Güncelleme

Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek 4 kişinin ölümüne neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Merkel'e taziye mesajı gönderdi

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek, ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Münster kentinde bir aracın yayaların arasına girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı dolayısıyla Merkel'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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