Başbakan Yıldırım'dan, MHP Lideri Bahçeli'ye tebrik ziyareti

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP 12'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'ye, TBMM'deki makamında tebrik ziyaretinde bulundu.
Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret edip, 18 Mart’ta yapılan kurultayda genel başkanlığa tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası Başbakan Yıldırım, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yıldırım, "Genel başkanı kongre sonrası nezaket ziyareti ve tebrik etmek anacıyla ziyaret ettik. Başka bir konu başlığı yoktu. Terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları genel başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri paylaştık" diye konuştu.
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