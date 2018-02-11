Başbakan Yıldırım’dan Rus mevkidaşına taziye telgrafı

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Domodedovo Havaalanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonrası Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev’e taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Medevedev’e bir taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."