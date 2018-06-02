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Başbakan Yıldırım'dan Rus mevkidaşına tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i telefonla arayarak, göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı - Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edildi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'i telefonla arayarak, göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefonda görüştü.

Medvedev'i, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayan Yıldırım, görüşmede, mevkidaşına 12 Haziran Rusya Milli Günü vesilesiyle tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

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