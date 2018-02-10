Başbakan Yıldırım’dan Sabuncubeli müjdesi

AK Parti İl Kongresi’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde vatandaşları otobüs üzerinden selamladı. Başbakan Yıldırım, Manisalılara İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli’nin Temmuz ayında açılacağı müjdesini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Kongresi’ne katılmak üzere kurmaylarıyla birlikte Manisa’ya geldi. Yıldırım, kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na geçmeden önce kendisini uzun süre yağmur altında bekleyen vatandaşları otobüs üzerinden selamlamayarak, bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım’dan önce otobüsün üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık ve Hamza Dağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, eski bakanlar, bölge milletvekilleri, eski milletvekilleri çıkarak vatandaşları selamladı.

Vatandaşların ‘Yolların kralı’ şeklinde tezahüratıyla otobüse çıkan Başbakan Yıldırım vatandaşlara, “Yine şaşırdık galiba. Ne diyecektik. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur, yolların da mimarı olur" diyerek cevap verdi. Manisalılara ‘Sevgili hemşehrilerim’ diyerek hitap eden Başbakan Yıldırım, “Neden hemşehrilerim diyorum? Çünkü şu aramızda bir Sabuncubeli var, orayı aştık mı İzmir’e iniyoruz. Bu Temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli’ni delip geçiyoruz, İzmir’le Manisa’yı da birleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Manisa-İzmir 15 dakika. Sabah kahvaltıda İzmir’deyiz, öğle yemeğinde Manisa’dayız” dedi.

Gecikmeli olarak Manisa’ya Muğla’dan geldiklerini ve Muğlalılar’ın selamını getirdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, konuşmasını kısa keserek kendisini dinleyen vatandaşların da salona alınması için ‘Kapılar açılsın, hemşehriler salonun içine alınsın’ talimatı verdi. Yıldırım, daha sonra kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na geçti.