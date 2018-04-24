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Başbakan Yıldırım’dan Salih Müslim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) konuşma yapmasına tepki gösterdi.Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) konuşma yapmasına tepki gösterdi.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı. Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye’de yapılacak erken seçimin demokratik olmayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, kendi işine baksa iyi olur, seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak” diyen Başbakan, Türkiye’nin daha önce yüzlerce kez demokratik seçim süreçleri geçirdiğini söyledi.
Eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde konuşma yapmış olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Avrupa Konseyi Parlamentosu bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi Parlamentosu’na düşen, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa hizmet eder, ne terörle mücadeleye hizmet eder, ne de Avrupa’nın değerlerine hizmet eder” şeklinde konuştu.

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