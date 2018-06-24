Başbakan Yıldırım'dan seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketimizin her köşesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri gayet olgunluk, sükunet içerisinde, demokrasimize yaraşır şekilde tamamlanmıştır. Münferit birkaç olay dışında herhangi bir ciddi hadise yaşanmamıştır." dedi.

Yıldırım, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ertürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin oy verme işleminin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, seçimlerin memleketin her köşesinde olgunluk, sükunet içerisinde, demokrasimize yaraşır şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "Münferit birkaç olay dışında herhangi bir ciddi hadise yaşanmamıştır." diye konuştu.

Özellikle güvenlik güçlerini, gösterdikleri titiz çalışma dolayısıyla tebrik eden Yıldırım, "Vatandaşlarımıza da herhangi bir şaibeye, ihlale meydan vermemek için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.