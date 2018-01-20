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Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 21:38 | Son Güncelleme 6 saat önce

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşme başladı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Başbakan Yıldırım görüşmenin ardından "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın itibariyle kara unsurlarımızda operasyona icra edecektir" dedi. Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.

Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de kapsamlı harekatın başladığını belirterek, “Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’deki Zeytin Dalı Herekatı’na ilişkin, "Kapsamlı harekat başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşiyle alanı yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır. Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş, güney sınırımızda Suriye'nin Kuzey Batısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmaktır" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
eskiden savaşlarda o ülkenin kralı, savaşlarda her zaman en ön saflarda yer alırdı. bunlar niye masa başında? çoktan beri şehit haberi gelmiyordu. haa pardon VATAN SAĞOLSUN diyecektik...
Yüce Türk ordusu zaferin ve adaletin simgesidir
TÜRK Ordusu geliyor eteğini giyen kaçsın
incirlik kapatılsın abd ye gerçek cevap verilsin
harekat bilgilerini niye deşifre ediyoruz.hala mesaj mesaj mesaj.bir ülke stratejisini açıklamaz.gerekeni yapar...
var ol şanlı ordu allaha emanetsin
milli mutabakata destek tam destek veriyoruz .
dalga dalga 7 gün geceli gündüzlü olsun..zincirler atılsın ateşler yansın davullar susmasın mehterler calınsın kobaniye kadar durulmasın 3000 tır silah söke söke alınsın etekleri cıkarılsın konusturulsun mayınlar döşensin gök yansın yer yarılsın gece gündüze gündüze geceye bürünsün..fıratın suyuna yön verilsin, kaz tüyleri tünellerde yakılsın
YAŞASIN MİLLİ MUTABAKAT
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