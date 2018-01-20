Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de kapsamlı harekatın başladığını belirterek, “Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’deki Zeytin Dalı Herekatı’na ilişkin, "Kapsamlı harekat başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşiyle alanı yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır. Türkiye'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş, güney sınırımızda Suriye'nin Kuzey Batısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmaktır" dedi.