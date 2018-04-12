Başbakan Yıldırım’dan Yunanistan Başbakanı Çipras’a taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ege Denizi’nde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için duyulan üzüntü ve taziye dileği iletildi. Ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındı.
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