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Başbakan Yıldırım’ı Reyhanlı’da görenler balkonlara koştu

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 18:01 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG-PYD mevzilerinden atılan çok sayıda rokete hedef olan ve son 1 haftada 3 sivil şehit veren Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG-PYD mevzilerinden atılan çok sayıda rokete hedef olan ve son 1 haftada 3 sivil şehit veren Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş Başbakan Yıldırım için balkonlarına çıkarak Türk bayrağı salladı.
Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen Başbakan Yıldırım için özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarıyla binaların çatılarında geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı.
Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyeti görmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar cep telefonlarıyla Yıldırım’ı görüntülemeye çalıştı. Çok sayıda vatandaş da evlerinin balkonuna çıkarak Başbakan Yıldırım’ı selamladı. Bazı çocuklar da balkonlarından bayrak salladı.
Başbakan Yıldırım daha sonra ilçedeki Gençlik Merkezi’nde vatandaşlara hitap ederek sivilleri hedef alan PKK terörüne karşı dayanışma ve mücadele mesajı verdi.
Afrin’deki PKK/YPG-PYD mevzilerinden atılan roketler nedeniyle şehit olan Fatma Avlar (17), Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin Gençlik Merkezi’nde okutulan mevlidinde dua eden Başbakan Yıldırım daha sonra ilçeden ayrıldı.

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