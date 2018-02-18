Başbakan Yıldırım'ın Almanya'daki yoğun diplomasi trafiği

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'daki temasları kapsamında sekiz ikili görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım, Berlin'de gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Almanya'da son üç günde yoğun diplomasi trafiği yürüten Yıldırım, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü Berlin'e geldi.

Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Yıldırım'ın, Alman mevkidaşı ile baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Yıldırım ve Merkel, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Başbakan Yıldırım, Berlin'deki temaslarının ardından 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçti.

Konferansın ilk gününde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Yıldırım, cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi (DİTİM) Merkez Camisinde kıldı. Yıldırım, namazın ardından cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.