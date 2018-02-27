HABER

Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan ve Gürcistan heyetini kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentoları dışişleri komisyonları üyelerini kabulünde, ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı belirtildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentoları dışişleri komisyonları üyelerini kabulünde, ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın, Azerbaycan ve Gürcistan heyetlerini, TBMM'deki makamında kabulünde, ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, iki ülkenin parlamenterlerinin Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerin uyumlu ve olumlu bir şekilde seyrettiği belirtildi.

İlişkilerin önemli bir boyutunu da parlamentolar arasındaki ilişkilerin oluşturduğuna işaret edilen görüşmede, Azerbaycan ve Gürcistan ile ikili düzeyde örnek iş birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta ulaştığı kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan örnek iş birliği TBMM

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.