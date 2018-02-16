HABER

Başbakan Yıldırım'ın Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra güncel bölgesel meseleler de ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkileri ve iş birliğinin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesinin arzulandığı vurgulanarak, ikili ziyaretlerde son dönemde elde edilen ivmeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı Başbakan Binali Yıldırım Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.