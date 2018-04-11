HABER

Başbakan Yıldırım’ın diploması trafiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 21.

Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç’le görüştü. WOW Otel’de yapılan görüşmeler basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
Başbakan Yıldırım’ın Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile yaptığı görüşmede siyasi düzeyde iki ülke arasında sağlanan yakın dostluk ve işbirliği vurgulanarak, Makedonya’da yaşayan soydaşların varlığı ve Türkiye’de yaşayan Makedonya kökenli vatandaşların ile ortak mirasın ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırmakta olduğu ifade edildi.
Başbakan Binali Yıldırım Makedonya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi İvaniç’i kabul etti. Görüşmede, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmeye devam edilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edilmiş, bölgesel işbirliğine, bu bağlamda yürütülen projelere ve Bosna Hersek’in Avrupa Birliği ile NATO entegrasyonu süreçlerine verilen desteğin devam edeceği vurgulandı.

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.