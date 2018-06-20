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Başbakan Yıldırım'ın Dünya Mülteciler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugüne kadar daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mağduru olmayan bir dünyanın tesisi için çalışmaya devam edecek"

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugüne kadar daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mağduru olmayan bir dünyanın tesisi için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşlar, işgaller ve doğal afetler sonucunda evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların sayısının günden güne arttığını belirtti.

Tarih boyunca gündemden hiç düşmeyen mülteci meselesinin, günümüzün de en önemli sorunları arasında yer almayı sürdürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, mesajında, "Türkiye dün Balkanlardan, Kafkaslardan ve sair bölgelerden gelerek ülkemize iltica edenleri nasıl bağrına bastıysa bugün de baskı ve zulmümden kaçarak kendisine sığınanları hiçbir ayırım gözetmeksizin kabul etmekte ve bu insanların insanca yaşayabilmesi için bütün imkanlarını seferber etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin, izledikleri politikalarla milyonlarca insanın sığınmacı durumuna düşmesine neden olan ve mağdur durumdaki bu insanlara yardım elini uzatmaktan kaçınan ülkelerin aksine 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak insani vazifesini bihakkın ifa ettiğini vurguladı.

Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugüne kadar daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mağduru olmayan bir dünyanın tesisi için çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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Balkanlar Başbakan Binali Yıldırım Dünya Mülteciler Günü Kafkaslar Türkiye Cumhuriyeti Devleti

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