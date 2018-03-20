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Başbakan Yıldırım'ın Dünya Nevruz Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir"

Başbakan Binali Yıldırım, "Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen nevruzu, milletçe el ele, gönül gönüle kutlamanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını bildiren Yıldırım, "Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Nevruzu kutladığımız bugün, birliğimizi ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkarıyoruz. Baharın gelişini ve toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat bu güzel günde milletçe, sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltiyor, her tür şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, baharı müjdeleyen bu güzel günün milletimize ve bütün insanlığa huzur, bereket getirmesini dilerim."

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Anadolu Balkanlar Dünya Nevruz Günü Orta doğu

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