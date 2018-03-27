Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ‘Yaşlılar Haftası’ çerçevesinde Darulaceze’de kalan yaşlılarla biraraya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sevgi Evlerinde kalan çocukların da olduğu buluşmada Semiha Yıldırım, tüm yaşlılarla tek tek ilgilendi ve onlarla birebir sohbet etti. Buluşma ile birlikte yaşlılarla gençler arasında kaynaşma sağlandı, yaşlılar torun hasretini gidermiş oldu.

Sosyal projelere büyük önem veren yaşlılarla ve çocuklarla yakından ilgilenen Başbakan Binali Yıldırım’ın eğitimci eşi Semiha Yıldırım, ‘Yaşlılar Haftası’nı da unutmadı. Yıldırım, Darulaceze’de kalan yaşlıları ve Sevgi Evlerinde kalan çocukları İstanbul Florya Devlet Hava Meydanları Sosyal Tesislerinde ağırladı. Buluşmada Semiha Yıldırım, yaşlılarla ve çocuklarla tek tek ilgilendi.

Yıldırım, yaşlıların bir toplumun en büyük değeri olduğunu söyledi. Büyüklerin küçükleri sevdiği, küçüklerin büyüklerine saygıda kusur etmediği bir toplumda tüm sorunların çözüleceğini belirten Yıldırım, büyüklere saygının toplumun vazgeçilmezi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra tüm yaşlılarla sohbet eden Semiha Yıldırım onların halini hatırını sordu. Buluşmada Sevgi Evlerinde kalan çocuklar da yaşlıların ellerini öptü. Buluşma ile birlikte yaşlılar torun hasretini gidermiş oldu. Engelli çocukların mini bir sunum yaptığı buluşmada Semiha Yıldırım, onları küçük hediyelerle sevindirdi. Program sonrasında tüm davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.