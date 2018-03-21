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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Makgothi'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi'yi kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konut'ta basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

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Başbakan Yıldırım Kabul Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgot

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