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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Yıldırım, Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska'yı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska

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