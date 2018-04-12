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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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