Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ile Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Harun Karacan da yer aldı.
Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı
Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum