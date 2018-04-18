Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ile Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Harun Karacan da yer aldı.