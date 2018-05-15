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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı Çankaya Köşkü’ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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