Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı Çankaya Köşkü’ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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