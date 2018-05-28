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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Ankara Ticaret Odası ATO Başkanı Gürsel Baran Başbakan Binali Yıldırım

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