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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1,5 saat sürdü.

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Başbakan Yıldırım Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Kabul

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