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Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci sırada çıktı.

Yıldırım'ın Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulundaki 2354 Nolu sandıkta sayım işlemleri tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 153'ünü Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı 136 oyla Muharrem İnce, 21 oyla Meral Akşener, 19 oyla Selahattin Demirtaş ve 5 oyla da Temel Karamollaoğlu takip etti.

27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise AK Parti 126, CHP 109, İYİ Parti 30, MHP 29, HDP 27, Saadet Partisi 10 ve Cumhur İttifakı'na da 2 oy çıktı.

Sandıkta kullanılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan 334 oyunun 1'i geçersiz sayıldı.

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