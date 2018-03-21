Başbakan Yıldırım'ın Şekerinska'yı kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabulünde, her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri işbirliği alanında örnek niteliğinde olduğu ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre kabulde, son dönemde iki dost ülke arasında sıklıkla gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri iş birliği alanında örnek nitelikte olduğunun vurgulandığı kabulde, Türkiye'nin, Makedonya'nın NATO ve AB'ye üyeliği konusundaki desteğini her daim sürdürdüğü belirtildi.