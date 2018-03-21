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Başbakan Yıldırım'ın Şekerinska'yı kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Yıldırım'ın Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska'yı kabulünde, her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri iş birliği alanında örnek niteliğinde olduğu vurgulandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabulünde, her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri işbirliği alanında örnek niteliğinde olduğu ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre kabulde, son dönemde iki dost ülke arasında sıklıkla gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri iş birliği alanında örnek nitelikte olduğunun vurgulandığı kabulde, Türkiye'nin, Makedonya'nın NATO ve AB'ye üyeliği konusundaki desteğini her daim sürdürdüğü belirtildi.

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Başbakan Yıldırım Kabul Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska

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