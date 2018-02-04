Başbakan Yıldırım:Reyhan’lıda

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de sivillerin öldürüldüğü söylemlerini yayanlara yönelik yaptığı konuşmasında, “Hatay’a, Reyhanlı’ya, Kırıkhan’a gelsinler. Oradaki tahribatları görsünler. Burada zarar gören, ömrünü, hayatını veren insanlarla tanışsınlar. Bizim vatandaşlarımıza eğer bu şekilde zarar vermeye devam ederlerse bundan sonrası farklı olacak. Karşılığı misliyle verilecektir. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün” ifadelerini kullandı.

Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen Başbakan Yıldırım, Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden Reyhanlı ilçesine atılan roketler nedeniyle şehit olan 3 kişinin mevlidine katılarak dua etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, terör örgütü mensuplarının Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine yaptığı roket saldırılarına ilişkin, “Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi bize zarar veremez” dedi.

Başbakan Yıldırım, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen terörle mücadele kapsamında teröristlere yurt içinde ve yurt dışında göz açtırılmadığını kaydeden Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin de şunları söyledi:

“Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir. Ama bizde insan sevgisi var. Bizde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Dünyanın her tarafında kara propaganda yapan, ’sivillere zarar veriliyor, Afrin’de siviller ölüyor’ gibi olaylara inananlar Hatay’a gelsinler, Reyhanlı’ya gelsinler, Kırıkhan’a gelsinler. Gitsinler oradaki tahribatları görsünler. Buradaki zarar gören, ömrünü, hayatını veren insanlarla tanışsınlar. Bizim vatandaşlarımıza eğer bu şekilde zarar vermeye devam ederlerse bundan sonrası farklı olacak. Karşılığı misliyle verilecektir. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.”