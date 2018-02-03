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Başbakan’ı Balıkesir’de atlı okçular karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 18:27 | Son Güncelleme

AK Parti 6.

AK Parti 6. Olağan Kongresi için Balıkesir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım kongre merkezine geçerken atlı okçular tarafından karşılandı.
Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Kulübü, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri tarafından Başbakan Binali Yıldırım Cengiz Topel Caddesi’nde atlı okçular tarafından karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım otobüsten inerek ilk önce vatandaşlar ile selamlaştı ve sohbet etti. Balıkesirlilerin yoğun sevgi gösterileri altında Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Akıncılar Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri ile yay çeken Başbakan Binali Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yoğun sevgi gösterileri altında kongre merkezine geçti.

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