Başbakan’ı Balıkesir’de atlı okçular karşıladı

AK Parti 6. Olağan Kongresi için Balıkesir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım kongre merkezine geçerken atlı okçular tarafından karşılandı.
Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Kulübü, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri tarafından Başbakan Binali Yıldırım Cengiz Topel Caddesi’nde atlı okçular tarafından karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım otobüsten inerek ilk önce vatandaşlar ile selamlaştı ve sohbet etti. Balıkesirlilerin yoğun sevgi gösterileri altında Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Akıncılar Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri ile yay çeken Başbakan Binali Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yoğun sevgi gösterileri altında kongre merkezine geçti.
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