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Başbakanı Yıldırım, Kahramanmaraş'ta yaşanan sel nedeniyle Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Başbakanı Yıldırım, Kahramanmaraş'ta yaşanan sel nedeniyle Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı.


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