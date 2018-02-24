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Başbakanın Bursa programı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bursa programı belli oldu.Tofaş Spor Salonu’nda 25 Şubat saat 15.00’de gerçekleştirilecek AK Parti Bursa 6.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bursa programı belli oldu.
Tofaş Spor Salonu’nda 25 Şubat saat 15.00’de gerçekleştirilecek AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresi’ne katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım’ın Bursa programı belli oldu. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan Hastane Meydanı’nda vatandaşlara hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongreye katılacak. Kongrenin ardından Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Yıldırım, akşam da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki yemeğine katılacak.
Tofaş Spor Salonu’nda AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve ekibi kongre için hazırlıklarını sürdürüyor. Tek tek koltukları Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarının dağıtıldığı gözlemlenirken, salonun tavanına dev bir Türk Bayrağı asıldı.
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Gelin gibi süslediğimiz Tofaş Spor Salon’unda Başbakanımızı karşılamak adına bekliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım önce Hastane Meydan’ında vatandaşlarımıza hitap edecek. Sonrasında da bu salonda kongremizi yapacağız. Yaklaşık bir ay önce burada Cumhurbaşkanımızı ağırlamıştık. Yarın da Başbakanımızı ağırlayacağız. Başbakanımız 15.00-16.00 gibi teşrif edecekler. Kongremizi bitirdikten sonra valilik, belediye ziyareti ve akşama da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Merinos’taki yemeğine katılacak. Bütün Bursamızı, vatandaşlarımızı spor salonumuza hastane alanımıza davet ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğine değinen Salman, “Afrin operasyonu bir taraftan devam ediyor. Zannediyorum Başbakanımız da burada hem Bursamıza hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya önemli mesajlar verecek. Biz de son hazırlıklarımızı gözden geçirmek adına yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber bugün salonun teşrifatına bakıyoruz, çalışmaların son durumlarını takip ediyoruz. İnşallah bugün itibariyle çalışmalarımızı bitirip yarın da Başbakanımızı coşkuyla karşılamak adına hazır bekliyoruz” diye konuştu.

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