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Başbakan’ın ziyaret ettiği CHP’li aile konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

İzmir Tire’de Başbakan Binali Yıldırım’ı evlerinde ağırlayan CHP’li Yalçın Kaya, balkonuna asılı olan "Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz" yazılı pankartla ilgili, "Amacım kesinlikle gündeme oturmak ya da şov yapmak değildi.

İzmir Tire’de Başbakan Binali Yıldırım’ı evlerinde ağırlayan CHP’li Yalçın Kaya, balkonuna asılı olan "Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz" yazılı pankartla ilgili, "Amacım kesinlikle gündeme oturmak ya da şov yapmak değildi. Bizim derdimiz birlik ve beraberlik. Fikirlerimiz ayrı olsa da hep birlikte değerlerimize sahip çıkmalıyız. CHP’li bir birey olarak Başbakanımızın bizleri kırmayıp evimize misafir olması, bizler için unutamayacağımız güzel bir anı oldu" dedi.
Dün İzmir’in Tire ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Tire 6. Olağan Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, kongre sonrası iki vatandaşın evini ziyaret etti. Gökçe Ok’a ev ziyaretinin ardından Yıldırım, balkonlarına "Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz" yazılı pankart asan CHP’li Kaya ailesini de ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Kaya ailesinin ferdi bir bebeğe altın takarak çocuklara da oyuncak hediye etti.

"Unutamayacağımız güzel bir anı"
Eskiden beri CHP’li olduklarını belirten 42 yaşındaki ev sahibi Yalçın Kaya, Başbakan mahallelerine gelince kendisine, "Başbakanım bizim de çayımız, suyumuz var bekleriz" dediğini, bunun üzerine Başbakan Yıldırım’ın ikinci ev ziyaretini kendilerinin evine gerçekleştirdiğini söyledi. Ziyaretin yaklaşık yarım saat sürdüğünü kaydeden Kaya, "Ben balkonuma bu posteri, iki gün önce TBMM’de yaşanan ’Atatürk’ün askerleriyiz’ yazılı tişört olayı nedeniyle asmıştım. Başbakan’ın buraya gelmesi tamamen rastlantı. Başbakan’ın yan apartmana geleceğini duyunca ben de balkona çıkıp kendisine yukarıdan seslenerek ’Başbakanım bizim de çayımız, suyumuz var’ dedim. Kendisi sağ olsun bizleri kırmadı ve ziyaretimize geldi. Tire ile ilgili güncel konuları konuştuk. Bizim derdimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu cumhuriyettir. Biz de Başbakanımıza bunu vurgulayarak misafirperverliğimizi gösterip, kendisiyle hoş sohbetler ettik. Amacım kesinlikle gündeme oturmak ya da şov yapmak değildi. Bizim derdimiz birlik ve beraberlik. Fikirlerimiz ayrı olsa da hep birlikte değerlerimize sahip çıkmalıyız. Önemli olan mirasımıza sahip çıkmamız. CHP’li bir birey olarak Başbakanımızın bizleri kırmayıp evimize misafir olması, bizler için unutamayacağımız güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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