Başbakanlık Müsteşarı Oktay: “Yeni dönemde de istikrar büyüyerek devam edecek”

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, “Siyasi istikrar ve sosyal kucaklaşmanın olmadığı yerde ekonomik istikrardan zaten bahsedemezsiniz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin yakalamış olduğu istikrar yeni dönemde de büyüyerek devam edecektir” dedi.

Yozgat’a bir dizi etkinlik için gelen Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Yozgat Bozok Üniversitesi "Stratejik Düşünce Topluluğu" tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Kalkınma Modeli Değişim Süreci’ programına katıldı. İlk olarak valilik ziyareti gerçekleştiren Oktay, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından ise Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa katıldı. Oktay burada üniversite öğrencilerine seslendi.

"Hızlı karar alabilen sistem"

Oktay yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye’nin kalkınma modeli ve stratejik düşünme ile ilgili konuları gençlerimiz ile paylaştık. Türkiye’nin geldiği nokta ile geleceği nokta da ciddi farklılıklar olacak. Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile çok daha hızlı karar alabilen, aldığı kararları çok daha hızlı uygulayabilen kurumlar arasındaki koordinasyonun çok daha etkin olduğu bir yapıda kendisine güvenen öz güveni olan katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapan, tasarım yapan ve üreten ihtiyacı olan bir modelden söz ediyoruz. Özellikle yapay zeka ve savunma sanayi sektörlerinde nitelikli elemanlar yetiştiren ve geliştirdiği projelerle uluslar arası düzeyde rekabet eden aynı zamanda sosyal devlet anlayışından da taviz vermeyen bir kalkınma modeli. Hem kendi vatandaşlarının yanında ve sıkıntı da olan dünyada sıkıntıda olan insanların yanında olan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bunu da ancak Türkiye yapar" dedi.