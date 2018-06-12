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"Başı kapalısıyla, açığıyla, 80 milyonuyla kardeşiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Şimdi çıkmış 'Başörtüsüne karşı değilim' diyor İnce. Kalkmış takiye yapıyor. Bizim için başı kapalısıyla, açığıyla 80 milyonuyla kardeşiz" - "Tayyip Erdoğan giderse FETÖ ve PKK sevinecek ama bu millet terör örgütlerini sevindirmeyecek"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin halkla kavgalı olduğunu belirterek, "Şimdi çıkmış 'Başörtüsüne karşı değilim' diyor İnce. Kalkmış takiye yapıyor. Bizim için başı kapalısıyla, açığıyla, 80 milyonuyla kardeşiz." dedi.

Gül, seçim çalışmaları kapsamında beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer parti yöneticileriyle, Şahinbey ilçesindeki Güneş Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, seçmenle bağlarının 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha gün yüzüne çıkacağını dile getirdi.

AK Parti'nin halkın desteğiyle görevde bulunduğu süreçte ülkeyi 3,5 kat daha büyüttüğünü anlatan Gül, başı örtülü diye üniversite kapısından giremeyen gençlerin bugün başörtülü şekilde mecliste halka hizmet ettiğini söyledi.

Gül, geçmişte başı örtülü olduğu gerekçesiyle halkın seçtiği milletvekilinin yemin ettirilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ama aradan geçen sürede millet olaya el koydu. 28 Şubat kafasını bu millet sandığa gömdü. Şimdi birisi çıkmış ayakkabı boyuyor, bisiklete biniyor, her türlü numara var. Şirin görünmeye çalışıyor. Bu CHP'nin zihniyetini millet çok iyi biliyor. Bu zihniyet ezanlarımızı susturdu ama bu ezanları aslına çeviren Menderes geldi, ülkeyi büyüttü kalkındırdı. Ama bu CHP zihniyeti, Menderes'i idam sehpasına götürdü. Bunlar millete tepeden baktı, 'bidon kafalı' dedi. CHP her zaman bu milletle kavga etti. Şimdi çıkmış, 'Başörtüsüne karşı değilim' diyor İnce. Kalkmış takiye yapıyor. Bizim için başı kapalısıyla, açığıyla, 80 milyonuyla kardeşiz. Ama yalan söylemeye, milleti aldatmaya cumhurbaşkanı adayı olan birinin hakkı yok. Başörtüsü için dava açanlardan birisi kim? Şimdi çıkmış oy istiyor. Demokrasilerde cevabı halk sandıkta verir, yine verecek."

Bakan Gül, AK Parti hükümetlerinin millet için yaptığı hizmetlerin halk tarafından çok iyi bilindiğini dile getirerek, geçmişte insanların parası olmadığı için hastanelerde ölüme terk edildiğini, ancak milletin içinden çıkan Erdoğan'ın bu zulme son verdiğini kaydetti.

Geçmişte memura para ödeyemeceği için Avrupa kapılarında bekleyen hükümetler olduğunu, ancak daha sonra göreve gelen AK Parti'nin dış borçları bitirerek faiz lobisine verilen paraları hizmete aktardığını söyleyen Gül, halkın cebindeki parayı, sofradaki ekmeği, evdeki huzuru artırmak için vaatlerde bulunduklarını, ancak diğer partilerin yıkımlarla halkın karşısına çıktığını, milletin de bunlara geçit vermeyeceğini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın millet için yola gittiğini, diğer tarafın ise "yıkım ittifakı" olarak karşılarına çıktığını ifade eden Gül, "Tayyip Erdoğan giderse FETÖ ve PKK sevinecek ama bu millet terör örgütlerini sevindirmeyecek. O yüzden 24 Haziran'da 'Yaparsa AK Parti yapar.' Desteklerinizi esirgemeyeceksiniz." diye konuştu.

Gül, 24 Haziran'daki seçimlerin bir parti meselesi olmadığını, o yüzden ülkenin istiklali ve istikbali için AK Parti'ye verilecek her oyun değerli olduğunu vurgulayarak, herkesin kapı kapı gezip kararsız olanlara ulaşmasını istedi.

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24 haziran abdülhamit gül Gaziantep seçim

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