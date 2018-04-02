"Basının omzundan tetikçilik yapanları ayıklamanızın vakti gelmiştir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden basın mensuplarını yüceltmeye, onlara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Sizlerin de bugün basın adına ortaya çıkarak ancak basının omzundan tetikçilik yapanları artık aranızdan ayıklamanızın vakti gelmiştir. Basını bugün sadece bir şantaj aracı olarak, menfaat ve çıkar odağı olarak kullanmak isteyenleri de siz içinize sokmayın, içinizde barındırmayın." dedi. Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın sertifika töreninde yaptığı konuşmada, demokratik toplumların en önemli ihtiyaçlarından birisinin de bilgiye ulaşmak olduğunu belirtti. Bilgiye ulaşmanın vasıtaları ne kadar çeşitli ve önü açık ise o toplumun demokratikleşmesinin de yüksek olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bilgiye ulaşmak noktasında basın çok önemli bir yer teşkil ediyor. İnsanımızın bilgiye ulaşmasında vasıta olan basınımızın bugün temsil ettiği görev, çok önemli bir yer teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, devlet mekanizmasının yasama, yürütme ve yargı olarak üç organ üzerinde şekillendiğine işaret ederek, "Ancak dördüncü güç olarak da basın ve medyadan bahsedilir. Hal böyle olunca ülkemiz ve demokrasimiz için çok önemli görev ifa eden kardeşlerimizin de çalışma hayatlarına mümkün oldukça en iyi donanımla başlamaları o bakımdan önem arz ediyor." diye konuştu. - "Çalışma Bakanlar Kurulunda" Sertifika almaya hak kazananların gazetelerin asgari kadrolarında doğrudan yer alabileceklerine değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Basın sektöründe istihdam edilecek katılımcılara İŞKUR maaş ve genel sağlık sigorta prim desteği verecek, KOSGEB ise 50 bin liraya kadar maaş desteği sağlayacaktır. Dolayısıyla burada İŞKUR'a da ve KOSGEB'e de özellikle Sayın Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'na da teşekkür ediyorum." Çavuşoğlu, göreve geldikleri andan itibaren basın camiasıyla çok yakın ilişki sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Onların beklentileri, talepleri bazı konulardaki çözümsüzlüklerini son erdirmek bakımından bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir basın buluşması sağladık. Orada da bütün meseleleri masamıza yatırdık. Bunun yanı sıra Sayın Başbakanımızın talimatı çerçevesinde son günlerde basına dönük nasıl iyileştirmeler yapabilirizin çalışmalarını da yine bu anlamda sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah o noktada tamamlayacağımız çalışmaları hükümetimize sunacağız. Sunumlarını gerçekleştireceğiz ve akabinde beklenen bu mevzuat çalışmasının yasalaşması için de çaba sarf edeceğiz. Yine geçtiğimiz pazartesi günü özellikle 2016 yılından bu yana Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen basın ilan tarifelerinin artırılmasına ilişkin çalışma da Bakanlar Kurulunda bakanlarımızın imzasına açılmış oldu. Ümit ediyorum o da kısa bir süre içinde nihayete erdirilerek sona erecek ve özellikle yerel basında beklenen bu iyileştirme de bir can suyu olacak diye düşünüyorum."