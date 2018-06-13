"Başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler hüsrana uğrayacak"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ayın 24'ünde sevinen, 81 milyon aziz milletimiz olacak. Zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir." dedi.

Seçim çalışmalarını memleketi Yozgat'ta sürdüren Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Bozdağ, kentin hızlı tren ve 3 Haziran'da temeli atılan havaalanıyla gelişeceğini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, muhalefet partilerini ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

"Muhalefet partilerinin adaylarının vaadlerini dinliyorsunuz, bir şey var mı?" diye soran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yok. Yıkmayı vadediyorlar, yapılanları nasıl yıkarız, onları anlatıyorlar. CHP'nin adayı ince ince döktürüyor. 'Yerli otomobili durduracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, nükleer enerji santrallerini durduracağım.' diyor. 'Şehir hastanesi israf.' diyorlar. Temel bey çıkmış, 'Hızlı tren Sivas'a yanlış yatırım.' diyor. 'Hızlı tren olursa göç daha artar.' diyor. Adam göçün nedenlerini kavrayamamış, onların bütün derdi Türkiye'nin projelerini durdurmak, Türkiye'nin gelişmesine engel olmaktır. Yapılmış projeleri yıkmak. Sanırsınız ki yapım ve Türkiye'yi ileri götürme ekibi değil de yıkım ve geriye götürme ekibi seçeceğiz."