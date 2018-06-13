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"Başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler hüsrana uğrayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: - "Ayın 24'ünde sevinen, 81 milyon aziz milletimiz olacak. Zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ayın 24'ünde sevinen, 81 milyon aziz milletimiz olacak. Zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir." dedi.

Seçim çalışmalarını memleketi Yozgat'ta sürdüren Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Bozdağ, kentin hızlı tren ve 3 Haziran'da temeli atılan havaalanıyla gelişeceğini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, muhalefet partilerini ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

"Muhalefet partilerinin adaylarının vaadlerini dinliyorsunuz, bir şey var mı?" diye soran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yok. Yıkmayı vadediyorlar, yapılanları nasıl yıkarız, onları anlatıyorlar. CHP'nin adayı ince ince döktürüyor. 'Yerli otomobili durduracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, nükleer enerji santrallerini durduracağım.' diyor. 'Şehir hastanesi israf.' diyorlar. Temel bey çıkmış, 'Hızlı tren Sivas'a yanlış yatırım.' diyor. 'Hızlı tren olursa göç daha artar.' diyor. Adam göçün nedenlerini kavrayamamış, onların bütün derdi Türkiye'nin projelerini durdurmak, Türkiye'nin gelişmesine engel olmaktır. Yapılmış projeleri yıkmak. Sanırsınız ki yapım ve Türkiye'yi ileri götürme ekibi değil de yıkım ve geriye götürme ekibi seçeceğiz."

Bozdağ, muhalefetin ülkeye bir şey kazandırmadığını, memleketi nasıl geriye götüreceklerinin hesabını yaptıklarını vurguladı.

"Türkiye'yi geriye götüremeyecekler, projeleri durduramayacaklar." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"3. Havaalanını durdurabildiler mi? Durduramadılar. 29 Ekim'de açıyoruz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni durdurabildiler mi? Durduramadılar. Denizin altından yollar yaptık, raylar döşedik. Boğaz köprüsünü durdurabildiler mi? Durduramadılar. Nükleer enerji santrallerimizi, her ile üniversite projemizi, bölünmüş yolları durdurabildiler mi? Durduramadılar. Allah'ın izniyle bu millet için düşündüğümüz, hayata geçireceğimiz projeleri bundan sonra da durduramayacaklardır. Bu millet bizim arkamızda olduğu sürece, duasını, desteğini yanımıza koyduğu sürece biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye.' diyoruz. Eğer güçlü Türkiye istiyorsak, hükümetimizin güçlü olması, hükümetimizin güçlü olmasını istiyorsak arkasında Meclisin desteğinin de güçlü olması lazım. Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığında yalnız bırakmamamız lazım. Onun için de cumhurbaşkanlığında ayrı, milletvekilliğinde ayrı oyununa gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a mührü basacağız, 'evet' diyeceğiz. Milletvekili oy pusulasında da her zaman yaptığımız gibi ampulün altına mührü basacağız, AK Parti'yi tercih edeceğiz. Böylelikle Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığında yalnız bırakmayacağız, arkasına güçlü bir Meclis desteğini koyacağız."

Bozdağ, yurt dışından gelen ve gelecek olan bütün gurbetçilere teşekkür etti ve onların desteğini alacaklarına inandığını dile getirdi.

15 Temmuz'da tanklara, toplara, jetlere, teröristlere, arkasındaki uluslararası güçlere Cumhurbaşkanını yedirmeyen Türk milletinin sandıkta da bunu göstereceğini, yine duasını, desteğini vereceğini söyleyen Bozdağ, şöyle dedi:

"Ayın 24'ünde sevinen Belekcehanlılar olacak, sevinen Akdağmadenililer, Yozgatlılar, sevinen 81 milyon aziz milletimiz olacak ama biliyoruz ki zayıf Türkiye, güçsüz Türkiye, sıkıntılı Türkiye, IMF'ye, AB'ye, başkalarına dilenci olmuş Türkiye arzu edenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaklar, bir kez daha üzüleceklerdir. Devletimiz, milletimiz büyümeye, gelişmeye devam edecektir. 24'ünde milletimizden aldığımız yetkiyle ülkemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. 5 sene sonranın Türkiye'si de Yozgat'ı da bambaşka olacaktır."

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat

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