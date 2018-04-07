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Başkan Acar aday adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar 2019’un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, CHP’den Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıkladı.Dün gerçekleşen CHP Marmaris İlçe Danışma Kurulu toplantısında kısa bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, tekrar Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Başkan Acar aday adaylığını açıkladı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar 2019’un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, CHP’den Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıkladı.
Dün gerçekleşen CHP Marmaris İlçe Danışma Kurulu toplantısında kısa bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, tekrar Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

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