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Başkan adayı Arabacı’dan ‘Kefen’ açıklaması: Örneğim Reisimizdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Aydın’da 7 Nisan’da yapılacak olan AK Parti Aydın İl Başkanlığı kongresi için adaylık açıklamasın kefen giyerek yapan Aydınlı işadamı Aydın Arabacı, “Ülkem ve davamız için yola çıktık.

Başkan adayı Arabacı’dan ‘Kefen’ açıklaması: Örneğim Reisimizdir

Aydın’da 7 Nisan’da yapılacak olan AK Parti Aydın İl Başkanlığı kongresi için adaylık açıklamasın kefen giyerek yapan Aydınlı işadamı Aydın Arabacı, “Ülkem ve davamız için yola çıktık. Gerektiğinde ölüme hazırız” dedi.
Başkanlık adaylığı için kefen giyerek yaptığı açıklamanın bazı basın yayın organlarınca yanlış değerlendirildiğini belirten AK Parti Aydın İl Başkan Adayı Aydın Arabacı, “Anadolu kapılarını Türklere açan Alparslan da 1071’de yola çıkarken kefenini giyerek yola çıkmıştır. Türkiye’yi 16 yılda adeta çağ atlatan Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da yola çıkarken kefenini giyerek yola çıkmıştı. Bizim de hayalimiz Aydın’ı aydınlık yarınlara ulaştırmak. Bu yola çıkarken kefenimi giyerek çıktım” ifadelerini kullandı.

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