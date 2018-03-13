Başkan Ahmet Batur: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yorulmadan çalışacağız

AK Parti Şaphane İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanlığı’nın olağan toplantısı, Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur’un katılımıyla yapıldı.

AK Parti Teşkilat Binasında yapılan toplantıya AK Parti Şaphane Gençlik Kolları Başkanı Yakup Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Yakup Şentürk, toplantının konusunun yeni yönetimin kaynaşması ve 2019 seçimleri olduğunu söyledi. Şentürk, ”Bu seçimlerde tek vücut halinde en iyi şekilde çalışarak Ak Partiye yakışır bir seçim geçirme sözü verdik. Gençliğe verdiğimiz önemi göstermek ve onların sorunlarına eğilmek adına üniversiteli ak gençlerle birlikte bıkmadan yorulmadan çalışacağız’’ dedi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, toplantı sonrası yaptığı açıklamada’ ’’Şaphane ilçemizde aylık olağan toplantımıza katıldık. Yeni seçilen Gençlik kolları yönetimi ile 2019 seçimleri için yapılacak çalışmaları istişare ettik. Sağlam ve kararlı bir ekip oluştuğundan eminiz. İnşallah bu kutlu davada Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yorulmadan çalışacağız. Allah utandırmasın’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)