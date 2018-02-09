Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu’nu ziyaret etti.

Altunbaş ve yönetim kurulu göreve geldikten sonra kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu ile makamında bir araya gelen Altunbaş ve yönetimi Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar’ın geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Trabzon’un nüfusunun giderek yaşlandığını söyleyen Altunbaş, “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor. Türkiye’de yaşlı nüfus orası yüzde 11 seviyesinde. Bu rakam Trabzon’da yüzde 18’lere yükselmiş durumda. Nüfusumuzun yaşlanması ekonominin de durağanlaşmasına neden olur. Genç nüfusun olduğu yerde ekonomideki canlılık daha fazla olur. Üretime ve tüketime doğrudan katkı sağlar. Nüfus yaşlandıkça üretim gücü düşüyor. Tüketim de azalıyor ve sirkülasyon olmuyor. Bu konuda hep birlikte çalışma yapmamız gerekiyor. Trabzon’un geleceği gençlerimizin elinde. Ülkelerin gücü ve dinamizmi de genç nüfuslardır. Gençlerimizin itici gücü kalkınmayı hızlandırır ve bizleri daha kolay ileriye taşır. Özellikle yaşadığımız kent için söylemek gerekirse, Trabzonlu olup da il dışında yaşayan binlerce gencimiz var. Bu gençlerimizi ilimizde tutmak adına birlikte çalışma yapmalıyız” dedi.

Kaymakam Hatipoğlu ise, Trabzon’un sosyal faaliyetlerinin çok fazla olan bir şehir olduğunu dile getirerek, “Kültür ve turizmle ilgili her şeyle ilgileniyoruz. Sümela Manastırı’ndan Uzungöl’e kadar ilimiz sınırları içerisinde bulunan turistik yerlere birebir yakın ilgi ve alaka gösteriyoruz. Trabzon’u daha ileriye taşıyacak olan her türlü proje ve faaliyetin içerisinde severek bulunuruz” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu ziyaretlerinden ötürü Altunbaş ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.